Раскрыта уязвимость IPhone, которой пользуются мошенники

unsplash.com/Lorenzo Rui Заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов рассказал о новой уязвимости на IPhone, которой пользуются мошенники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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