Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти летних гособлигацийВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигацийВ 16:00 GMT Россия опубликует данные поВ 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти летних гособлигацийВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигацийВ 16:00 GMT Россия опубликует данные по безработице за майВ 16:00 GMT Россия опубликует данные по розничным продажам за майВ 18:00 GMT Россия опубликует данные по розничным ВВП за майИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .