В Британии за ₽6,2 млн продали экземпляр первого издания «Гарри Поттера»

Экземпляр первого издания книги «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг, который 26 лет пролежал в чулане под лестницей, продали на аукционе в Великобритании за 55,1 тысячи фунтов стерлингов (6,2 миллиона рублей).