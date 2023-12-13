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В Британии за ₽6,2 млн продали экземпляр первого издания «Гарри Поттера»

В Британии за ₽6,2 млн продали экземпляр первого издания «Гарри Поттера»

Экземпляр первого издания книги «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг, который 26 лет пролежал в чулане под лестницей, продали на аукционе в Великобритании за 55,1 тысячи фунтов стерлингов (6,2 миллиона рублей).

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