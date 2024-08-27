Самое глупое возражение, которое можно встретить на утверждение о необходимости регулярно бомбить противнику мосты – это аргумент «да их починят/понтоны наведут».
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Самое глупое возражение, которое можно встретить на утверждение о необходимости регулярно бомбить противнику мосты – это аргумент «да их починят/понтоны наведут».
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