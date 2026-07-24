За хищение 30 миллионов рублей воронежский предприниматель предстанет перед судом

38-летний бизнесмен ответит в суде за мошенничество с государственным грантом. Следствие установило, что в сентябре 2024 года обвиняемый получил субсидию в 30 млн рублей по программе «Развитие культуры и туризма».
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