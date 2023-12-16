Этих дней не смолкнет слава

В детстве мы знали все революционные песни – Варшавянку (Вихри враждебные), Тачанку, Каховку, Интернационал, песню о Щорсе (Шел отряд по берегу), про маленького барабанщика (Мы шли под грохот канонады), Орленок.
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