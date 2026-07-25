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Всё о женщинах

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Восток — дело тонкое: как азиатская эстетика захватывает европейские гардеробы

Восток — дело тонкое: как азиатская эстетика захватывает европейские гардеробы

Еще недавно все модные маршруты вели в Париж, Милан, Лондон и Нью-Йорк. Сегодня карта фэшн-индустрии выглядит иначе: самые обсуждаемые коллекции рождаются в Шанхае и Токио, азиатские бренды уверенно выходят на мировой рынок, эстетика Востока становится главным источником вдохновения для дизайнеров и стилистов.

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