Восток — дело тонкое: как азиатская эстетика захватывает европейские гардеробы

Еще недавно все модные маршруты вели в Париж, Милан, Лондон и Нью-Йорк. Сегодня карта фэшн-индустрии выглядит иначе: самые обсуждаемые коллекции рождаются в Шанхае и Токио, азиатские бренды уверенно выходят на мировой рынок, эстетика Востока становится главным источником вдохновения для дизайнеров и стилистов.