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Долги за ЖКХ в 2026 году: как проверить начисления по квартире

Квитанция включает непонятный старый долг и пени. Заказать помесячную сверку и отделить спорную сумму от бесспорной.

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