Чепа: Telegram необходимо сесть за стол переговоров с российской стороной

Представителям мессенджера Telegram необходимо сесть за стол переговоров с российской стороной. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с РИА Новости.
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