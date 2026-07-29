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Газета.ру

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Чепа: Telegram необходимо сесть за стол переговоров с российской стороной

Чепа: Telegram необходимо сесть за стол переговоров с российской стороной

Представителям мессенджера Telegram необходимо сесть за стол переговоров с российской стороной. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с РИА Новости.

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