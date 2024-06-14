Пентагон ответил на мирное предложение Путина по Украине

Президент РФ Владимир Путин не может ставить Киеву условия по окончанию конфликта в стране. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, добавив, что российский лидер может вывести войска с киевской территории и завершить спецоперацию сейчас.
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