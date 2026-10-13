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Царьград

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В Гомельской области за 9 месяцев в ДТП погибли 18 пешеходов и велосипедистов

В Гомельской области за 9 месяцев в ДТП погибли 18 пешеходов и велосипедистов

С 13 по 15 октября в Гомельской области пройдут профилактические рейды, в ходе которых сотрудники ГАИ проконтролируют использование пешеходами, велосипедистами и самокатчиками световозвращающих элементов.

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