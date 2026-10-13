В Гомельской области за 9 месяцев в ДТП погибли 18 пешеходов и велосипедистов

С 13 по 15 октября в Гомельской области пройдут профилактические рейды, в ходе которых сотрудники ГАИ проконтролируют использование пешеходами, велосипедистами и самокатчиками световозвращающих элементов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Роднина снова пож...
- Сербия расторгает...
- Кандидат в презид...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым