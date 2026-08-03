Стартовал приём заявок на премию Президента для педагогов музыкальных учреждений

Ольга Любимова отметила, что итоги конкурса будут подведены специальной комиссией. Ключевыми критериями отбора являются наличие у кандидатов авторских методик, успехи их учеников, а также личный опыт участия в творческих мероприятиях.
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