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Регионы России

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Стартовал приём заявок на премию Президента для педагогов музыкальных учреждений

Стартовал приём заявок на премию Президента для педагогов музыкальных учреждений

Ольга Любимова отметила, что итоги конкурса будут подведены специальной комиссией. Ключевыми критериями отбора являются наличие у кандидатов авторских методик, успехи их учеников, а также личный опыт участия в творческих мероприятиях.

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