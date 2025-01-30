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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бразилия войдет в топ-4 крупнейших регулируемых беттинг-рынков в ближайшие годы. К 2027-му будут уступать только США, Великобритании и Италии (H2 Gambling Capital)

Эксперты прогнозируют бурный рост букмекерского рынка в Бразилии. По данным аналитической компании H2 Gambling Capital, ожидаемый GGR букмекеров в Бразилии за 2025-й год составит порядка 3,7 миллиарда долларов.

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