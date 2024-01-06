Власти ввели плату за посещение озёр в Забайкалье

Посещение особо охраняемых природных территорий в Забайкальском крае стало платным – об этом говорится в постановлении регионального правительства от 13 декабря 2023 года, сообщает пресс-служба Минприроды.
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