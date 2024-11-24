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Взгляд из Израиля: Совершенно логично, если Россия убьёт Зеленского

Взгляд из Израиля: Совершенно логично, если Россия убьёт Зеленского

Политнавигатор Россия вполне могла бы ликвидировать Владимира Зеленского по примеру того, как Израиль убил генсекретаря «Хезболлы» Хасана Насраллу в ходе авиаудара по Бейруту.

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Комментарии
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Шустрый и Злой
Надо нетаьяху ликвидировать. А лучше весь израиль
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3 час.
Дмитрий Востряков
Таких как зеленский нужно в клетке для обозрения содержать, а на входе тухлые яйца продавать для прикормки зверюшек в клетке
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2 час.
Liudmila Kosteley
Он же наркоман, даже если его и убьют он не поймёт. Надо отловить, привезти в Москву и посадить пока в одиночку. Пройдёт ломка, тогда с ним побеседовать. А сейчас он от страха не &quot;пересыхает&quot;. А когда его ломать будет, вот где он почувствует боль.Орать будет, как резанный.Одно дело убрать, кто со своими мозгами дружит.А этот и ТУДА попадёт, не поймёт где он. Там такой же МИР, как наш. И это ему будет ОБЛЕГЧЕНИЕ.
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47 мин.

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