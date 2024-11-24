Взгляд из Израиля: Совершенно логично, если Россия убьёт Зеленского

Liudmila Kosteley

Он же наркоман, даже если его и убьют он не поймёт. Надо отловить, привезти в Москву и посадить пока в одиночку. Пройдёт ломка, тогда с ним побеседовать. А сейчас он от страха не "пересыхает". А когда его ломать будет, вот где он почувствует боль.Орать будет, как резанный.Одно дело убрать, кто со своими мозгами дружит.А этот и ТУДА попадёт, не поймёт где он. Там такой же МИР, как наш. И это ему будет ОБЛЕГЧЕНИЕ.