Ripple запустила фонд поддержки сообществ XRP Ledger в Японии и Южной Корее

Фонды XRPL Japan и XRPL Korea начали работу в Японии и Корее соответственно. Эта инициатива представляет собой уникальный шанс для различных Web3-проектов в экосистеме XRP Ledger продвигать свои инновации и получать необходимое финансирование.
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