Статус кво или новая реальность. Идем ли мы к миру на Украине

Запад продолжает искать варианты получения максимальной прибыли от Украины. Уже понятно, что всё, что можно было купить, отобрать, вывезти, уже давно проделано.
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