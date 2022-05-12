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«Грязные, небритые, в рваной одежде»: в Минобороны РФ рассказали об украинских военнопленных

«Грязные, небритые, в рваной одежде»: в Минобороны РФ рассказали об украинских военнопленных

Российское Минобороны поделилось кадрами из центра содержания украинских военнопленных.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: «Грязные, небритые, в рваной одежде»: в Минобороны РФ рассказали об украинских военнопленныхУкраинский военнопленный: «Я не больной, не раненый.

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