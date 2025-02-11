Новые территории для жилой застройки нашли в Новосибирской области

Список свободных земель для жилищной застройки пополнился в январе 2025 года. Как сообщает Управлении Росреестра по региону, земли расположены в Тогучинском районе, два из которых находятся в рабочем поселке Горный на улицах Юбилейная и Поселковая их суммарная площадь 16,9705 га.
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