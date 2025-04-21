Российские путешественники назвали свои главные предпочтения при выборе тура

Традиционный пляжный отдых постепенно теряет позиции. Растет интерес россиян к авторским турам от местных жителей (25%), санаторному оздоровлению (24%), железнодорожным маршрутам (11%) и гастрономическим поездкам (10%).
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