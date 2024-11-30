Я не договорил: как «Треугольник печали» выиграл в Каннах, рассказывая о российских деньгах и навозе

«Треугольник печали» Рубена Эстлунда — отмеченный главным призом Канн сатирический фильм о яхте богатых дураков, для которых очередной праздник жизни оборачивается историей выживания на необитаемом острове.
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