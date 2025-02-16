В Казахстане сделали «ГАЗель NEXT» с 5,7-литровым Hemi V8

Мастерская AstanaSwap поделилась видеороликом необычного проекта. Вместо коммерческих двигателей Cummins и УМЗ Evotech на «ГАЗель NEXT» установили легендарный американский агрегат в связке с 5-ступенчатым автоматом 5G-Tronic.
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