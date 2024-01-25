Арум: Усик станет испытанием для Фьюри, и Тайсон это знает

Боб Арум, сопромоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, высказался о его ожидаемом поединке с украинцем Александром Усиком, который состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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