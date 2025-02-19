На Кубани опровергли информацию о загрязнении питьевой воды бактериями

КРАСНОДАР, 19 фев - РИА Новости. Главное управление МЧС по Краснодарскому краю назвало фейком информацию об ограничении использования питьевой воды из-за попадания в водопровод бактерий, якобы предназначенных для очистки от мазута прибрежной зоны Черного моря.
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