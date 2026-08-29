Украина требует исключить свою территорию из зоны обслуживания спутниковой сети «Рассвет»

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 29 августа официально обратился в Международный союз электросвязи с требованием исключить территорию Украины из зоны обслуживания всех лучей спутниковых сетей российской военной спутниковой системы «Рассвет» во всех частотных диапазонах.
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