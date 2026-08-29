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Регионы России

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Украина требует исключить свою территорию из зоны обслуживания спутниковой сети «Рассвет»

Украина требует исключить свою территорию из зоны обслуживания спутниковой сети «Рассвет»

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 29 августа официально обратился в Международный союз электросвязи с требованием исключить территорию Украины из зоны обслуживания всех лучей спутниковых сетей российской военной спутниковой системы «Рассвет» во всех частотных диапазонах.

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