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Магомед Кабардиев отреагировал на анонс боя с Аббасовым: «Его время тоже придет»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала в социальных сетях опубликовал список самых ожидаемых боев в лиге NAIZA до конца 2023 года.

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