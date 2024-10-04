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Израиль снова ударил противобункерными бомбами по столице Ливана

Израиль снова ударил противобункерными бомбами по столице Ливана

Целью стал преемник лидера «Хезболлы».В районе международного аэропорта Бейрута прогремели около 20 взрывов — ВВС Израиля нанесли авиаудар противобункерными бомбами по объектам «Хезболлы»Reuters передаёт, что эта атака даже значительно мощнее прошлой, в результате которой был убит глава движения Хасан Насралла.

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