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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Гуляев: «Буше часто говорит про яйца – ему не нравится несоревновательность. Сначала он произносил по-английски, а когда уже выучил – по-русски»

Защитник « Авангарда » Михаил Гуляев поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Ги Буше и оценил его эмоциональность.

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