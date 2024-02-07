Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии

Совет Федерации в среду, 7 февраля, утвердил закон о конфискации имущества, использованного для распространения недостоверной информации о российских вооруженных силах или приобретенного в результате таких действий и призывов осуществлять деятельность, угрожающую безопасности страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии