🇷🇺 В Крыму рассказали, что школьники будут изучать на новом предмете «ДНК России» С 1 сентября в школах России ввели новый предмет — «Духовно‑нравственная культура России».
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