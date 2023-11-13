Эксперт Уполномоченного: адвокатам при опросе «осведомленных лиц» лучше заручаться образцом их почерка для возможной последующей экспертизы

Об этом в ходе семинара на тему «Беседа, опрос, допрос – как давать показания?», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова и центром общественных процедур «Бизнес против коррупции», сообщила общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской области в сфере уголовного процесса Наталья Мельникова.