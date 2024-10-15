В боях за Торецк русский штурмовик сбросил противотанковую мину но голову врагу

Дмитрий Гурин

Сомневаюсь что такие "гранаты" с ТМ-кой могут получить дальнейшее развитие. Как долго будешь таскать с собой +10кг? А еще и понадобится ли она? Вот развить в более мощную связку ту же ручную термобарическую гранату РГ-60ТБ на вес ВВ не 300 а так в 1000 грамм уже гуд....