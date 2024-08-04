Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Соберитесь, наконец! Мирных Планов не существует

Соберитесь, наконец! Мирных Планов не существует

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Ворчать буду. Вчерашний массовый обмен заключёнными между Россией и Мировой Жабой воодушевил приунывших экспертов-миротворцев, дав повод рассуждать о скором начале мирных переговоров или начале диалога о снижению напряжённости в отношениях Вашингтона, Брюсселя и Москвы.

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