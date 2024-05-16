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Марк Эйдельштейн, Сергей Гилев, Светлана Степанковская и другие звезды на премьере сериала «Фарма»

Марк Эйдельштейн, Сергей Гилев, Светлана Степанковская и другие звезды на премьере сериала «Фарма»

Светская премьера прошла в кинотеатре «Художественный». Светская премьера сериала «Фарма» PREMIERPREMIER представил драму «Фарма» с Марком Эйдельштейном, Сергеем Гилевым и Никитой Павленко в главных ролях — истории о молодости, настоящей дружбе и борьбе за жизнь.

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