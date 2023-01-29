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В НАТО заявили о готовности к прямой конфронтации с Россией — при чём тут СССР

В НАТО заявили о готовности к прямой конфронтации с Россией — при чём тут СССР

Глава военного комитета Атлантического альянса Роб Брауэр в ходе беседы с RTP заявил, что стратегические цели России якобы “выходят за пределы Украины"Глава военного комитета НАТО Роб Брауэр заявил, что блок готов к прямой конфронтации с Россией.

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