В НАТО заявили о готовности к прямой конфронтации с Россией — при чём тут СССР

Глава военного комитета Атлантического альянса Роб Брауэр в ходе беседы с RTP заявил, что стратегические цели России якобы “выходят за пределы Украины"Глава военного комитета НАТО Роб Брауэр заявил, что блок готов к прямой конфронтации с Россией.