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Царьград

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Mash: сын чиновника из Чувашии задержан за убийство школьницы

Mash: сын чиновника из Чувашии задержан за убийство школьницы

1 сентября в Чувашии сын чиновника задержан за убийство 15-летней девочки. Подросток, увлекавшийся борьбой, отрицает вину.

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