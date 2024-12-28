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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Миннесота» вырвала победу у «Хьюстона», уступая 12 очков за 3 минуты до конца. Эдвардс исполнил решающий 3-очковый

«Рокетс» вели 12 очков за 3 минуты до сирены. «Вулвз» ответили рывком 10:0 и вернулись в игру, а затем защитник гостей Энтони Эдвардс исполнил победный трехочковый бросок.

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