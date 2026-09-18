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Геодезисты — самые высокооплачиваемые рабочие в России

Геодезисты — самые высокооплачиваемые рабочие в России В январе—августе 2026 года среднее зарплатное предложение для геодезистов составило 159 642 ₽ в месяц.

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