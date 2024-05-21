Жителю Екатеринбурга вынесли приговор за угон машины скорой помощи ради девушки

Он хотел лично довезти возлюбленную до больницы и вытолкнул водителя с его местаДва с половиной года принудработ станут наказанием для 35-летнего жителя Екатеринбурга, который попытался угнать карету скорой помощи.
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