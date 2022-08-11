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Международный форум «Армия» пройдет в Подмосковье в августе

Международный форум «Армия» пройдет в Подмосковье в августе

Военно-технический форум «Армия-2022» пройдет в Подмосковье с 15 по 21 августа. Он наглядно подтвердит оснащение российской армии и флота современным вооружением и спецтехникой, а также высокую степень военного сотрудничества между странами.

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