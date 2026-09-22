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Сын Елены Яковлевой набил портреты маньяков, а теперь сводит их скальпелем

Сын Елены Яковлевой набил портреты маньяков, а теперь сводит их скальпелем

33-летний Денис Шальных, сын Елены Яковлевой, снова в центре скандала. Девушка-волонтёр обвинила его в жестоком обращении с кошками, которых он вместе с подругой Светланой взял из приюта.

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