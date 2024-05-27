Под Симферополем автомобилист решил развернуться через двойную сплошную и устроил ДТП

На объездной дороге, в районе села Дубки, столкнулись две машины. Об этом сообщил очевидец. Фото: Михаил ГладчукПо предварительным данным, водитель седана хотел развернуться, пересекая двойную сплошную линию.
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