Космический корабль NASA мчится на всех солнечных парусах, несмотря на погнутую мачту

Космический корабль NASA ACS3 (Advanced Composite Solar Sail System) был запущен 23 апреля для проверки ключевых аспектов работы солнечного паруса и отработки стратегии движения при помощи солнечного ветра.
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