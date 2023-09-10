Смоленск 2.0

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В Смоленске появилась звезда имени Сергея Степанченко

В Смоленске появилась звезда имени Сергея Степанченко

9 сентября в кинотеатре «Современник» прошел творческий вечер народного артиста России. На мероприятии талантливый актер-режиссер Сергей Степанченко делился со смолянами секретами актерского мастерства, а также рассказал о работе в театре и кино.

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