❗️В Сакском районе женщина упала в глубокую яму ЧП произошло сегодня утром в районе села Уютное. На помощь местной жительнице прибыли три спасателя, сообщили в МЧС Республики Крым.
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❗️В Сакском районе женщина упала в глубокую яму ЧП произошло сегодня утром в районе села Уютное. На помощь местной жительнице прибыли три спасателя, сообщили в МЧС Республики Крым.