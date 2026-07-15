Гости недовольны: самые частые жалобы туристов на отели в России – эксперт Прасов

Эксперт Прасов назвал самые частые жалобы туристов на отели в России.Недовольные туристы жалуются на ряд факторов в отелях России – самые частые жалобы перечислил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.
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