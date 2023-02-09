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Отказываются ли от отпуска в Турции жители Алтайского края после землетрясения?

Отказываются ли от отпуска в Турции жители Алтайского края после землетрясения?

Отказываются ли от отпуска в Турции жители Алтайского края после землетрясения? Amic.ru выяснил, есть ли отказы от уже купленных туров Мощное землетрясение, которое произошло в Турции, не должно повлиять на летний отдых жителей Алтайского края.

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