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Семья занималась распространением “синтетики” в Шымкенте

Семья занималась распространением “синтетики” в Шымкенте

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции города Шымкента, выявлен интернет-магазин в Telegram, занимающийся распространением наркотиков, сообщает Polisia.

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