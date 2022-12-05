Семья занималась распространением “синтетики” в Шымкенте

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции города Шымкента, выявлен интернет-магазин в Telegram, занимающийся распространением наркотиков, сообщает Polisia.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции города Шымкента, выявлен интернет-магазин в Telegram, занимающийся распространением наркотиков, сообщает Polisia.
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