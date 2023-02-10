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«Айлендерс» проиграли «Ванкуверу» (5:6) в 1-м матче после обмена Хорвата. Бо и Бовилье забили бывшим командам

«Айлендерс» проиграли «Ванкуверу» (5:6) в 1-м матче после обмена Хорвата. Бо и Бовилье забили бывшим командам

«Айлендерс» проиграли «Ванкуверу» (5:6) в 1-м матче после трейда Бо Хорвата. «Кэнакс» обменяли своего капитана в «Айлендерс» 30 января.

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