Тренды «спящих» биткоинов: движутся ли монеты долгосрочного хранения?

Среди основных on-chain-показателей Velocity (скорость обращения) отражает частоту транзакций биткоина, а Average Dormancy (средний период бездействия) показывает, как долго монеты лежали без движения перед очередной транзакцией.
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